Probabile formazione Milan: due possibili cambi per la Champions, contro il Newcastle ecco Chukwueze e Pobega

Non c'è tempo di piangere sul latte versato, il Milan di Pioli torna subito in campo. Domani pomeriggio a San Siro, attesi 65mila spettatori nonostante l'orario scomodo delle 18.45, arriva il Newcastle di Howe e Sandro Tonali. Sarà bello rivedere il centrocampista lodigiano, ma per i 90 minuti del match non ci potrà essere spazio a sentimentalismi vari.

Partita importantissima che può già indirizzare un girone di ferro, ma che fa da apripista anche ad una serie di partite ravvicinate tra campionato e coppa: da qui la scelta di Pioli di ruotare qualche pedina, consapevole che con i 5 cambi a disposizione le scelte non saranno mai drastiche in un senso o nell'altro. In difesa torna Tomori di fianco a Thiaw, sulle fasce spazio ancora a Calabria e Theo. Cambio anche a centrocampo: ok Loftus e Krunic, mentre Pobega dovrebbe partire dall'inizio al posto di Reijnders. Terzo e ultimo cambio in attacco: Samu Chukwueze va verso una maglia da titolare, la prima, al posto di Pulisic.

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria

28 Thiaw

23 Tomori

19 Theo Hernandez

8 Loftus-Cheek

33 Krunic

32 Pobega

21 Chukwueze

9 Giroud

10 Leao

All.: Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 42 Florenzi, 24 Kjaer, 95 Bartesaghi, 7 Adli, 80 Musah, 14 Reijnders, 11 Pulisic, 15 Jovic, 17 Okafor.

Indisponibili: Caldara, Kalulu, Bennacer, Romero, Pellegrino.

Squalificati: /

Diffidati: /

SQUADRA ARBITRALE

Referee: José María Sánchez ESP

Assistant referees: Raúl Cabañero ESP - Iñigo Prieto ESP

Fourth official: Cesar Soto Grado ESP

Video Assistant Referee: Alejandro Hernández ESP

Assistant Video Assistant Referee: Marco Fritz GER

DOVE VEDERE MILAN-NEWCASTLE

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Data e ora: martedì 19 settembre alle 18:45

Tv: Sky Sport, Infinity+

Web: MilanNews.it