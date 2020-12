Probabile formazione Milan: Gabbia sostituisce Kjaer. Tonali e Kessie in mediana

Il Milan viaggia a Genova per consolidare il primato. La squadra di Pioli, però, dovrà fare a meno di Simon Kjaer, fermatosi nel match di giovedì contro il Celtic per una lesione al muscolo retto femorale della coscia, e di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic, ancora alla ricerca della forma fisica ideale dopo i recenti infortuni. Non sarà della partita anche Jens-Petter Hauge, che, nonostante l'ottima prestazione in Europa League, siederà in panchina e non partirà, probabilmente (in ballottaggio), dal primo minuto.

SPAZIO A TONALI - Stefano Pioli sembra essere intenzionato a schierare Sandro Tonali da inizio partita, che andrà a sostituire Ismael Bennacer, non ancora al 100%. Con lui, in coppia, ci sarà l'intoccabile Franck Kessie, reduce dal gol contro la Fiorentina nella scorsa giornata. Davanti ai due mediani ci saranno Alexis Saelemaekers, a destra, Brahim Diaz, sottopunta, e Hakan Calhanoglu, a sinistra.

REBIC PRIMA PUNTA - Data la non brillante situazione fisica di Zlatan Ibrahimovic e l'assenza di Rafael Leao, l'attacco contro la Sampdoria di Claudio Ranieri sarà guidato da Ante Rebic, ancora a secco di gol in questo avvio di campionato (solo un assist registrato a tabellino).

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.