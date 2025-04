Probabile formazione Milan-Inter: torna Leao, tre ballottaggi. Gimenez rischia la panchina

vedi letture

Il quarto derby stagionale è importantissimo: domani sera, a San Siro, si giocherà la semifinale di andata di Coppa Italia. E il Milan, fuori dalla Champions League ai playoff e al nono posto in classifica in Serie A, dovrà in qualche modo tentare di portare a casa partita e qualificazione (da confermare, eventualmente, il prossimo 23 aprile con il ritorno in casa nerazzurra) per conquistare Coppa Italia e qualificazione diretta in Europa League.

Torna Leao titolare, così come Santiago Gimenez e Thiaw. Per il resto conferme per l'undici di Napoli. Il grosso ballottaggio riguarda Musah e Jimenez: con l'americano titolare, Reijnders giocherà sulla trequarti, mentre con lo spagnolo, l'olandese giocherà al fianco di Fofana con Pulisic più accentrato e l'ex Real esterno destro.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

32 Walker 46 Gabbia 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 29 Fofana

20 Jimenez 11 Pulisic 10 Leao

90 Abraham

Allenatore: Sergio Conceiçao

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 24 Florenzi, 31 Pavlovic, 23 Tomori, 42 Terracciano, 38 Bondo, 80 Musah, 7 Gimenez, 21 Chukwueze, 9 Jovic, 79 Joao Felix, 99 Sottil.

Indisponibili: Emerson Royal, Loftus-Cheek

Squalificato: nessuno

Diffidati: nessuno

BALLOTTAGGI

Musah-Jimenez (51-49)

Gabbia-Tomori (70-30)

Abraham-Gimenez (60-40)

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Michael Fabbri

Assistenti: Preti – Baccini

IV uomo: Ayroldi

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Streaming: Mediaset Infinity

TV: Canale 5

Web: live testuale su MilanNews.it