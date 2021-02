Probabile formazione Milan: Leao in attacco, Tomori farà coppia con Romagnoli

Domani sera alle 21:00 il Milan scenderà in campo a San Siro contro la Stella Rossa nel match di ritorno valido per i Sedicesimi di finale di Europa League. Dopo il rocambolesco pareggio dell'andata i rossoneri non dovranno commettere gli stessi errori e cercare di chiudere il prima possibile il discorso qualificazione. Andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte di mister Pioli:

FIDUCIA A LEAO - Con Mandzukic ancora out per un problema muscolare e Ibrahimovic non esattamente al 100% fisicamente, come dimostrato anche dal cambio nel derby, mister Pioli affiderà a Rafael Leao il ruolo di centravanti. Dopo le ultime prestazioni appannate di Saelemaekers sulla destra torna Castillejo. Al centro, come spesso accade in Europa League, toccherà ancora a Rade Krunic. Sulla sinistra, con la possibilità di scambiarsi di ruolo col bosniaco, c'è Hakan Calhanoglu. Il turco ha bisogno di minutaggio per ritrovare la condizione che il Covid gli ha tolto.

CENTROCAMPO DI QUANTITÀ - La coppia di mediani sarà quella composta da Kessie e Meite. Bennacer, fortunatamente nessuna ricaduta per lui, è ancora ai box, mentre Tonali potrà riposare dopo le fatiche del derby.

SPAZIO A TOMORI - In porta nessun dubbio, ci sarà Gigio Donnarumma. Sulle fasce spazio ai titolari: Calabria e Theo partiranno dall'inizio. La coppia di centrali sarà composta da Tomori e Romagnoli, che l'inglese che tornerà in campo dopo non essere stato utilizzato nel derby.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao.