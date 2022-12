Probabile formazione Milan: Origi a guidare l'attacco, Saelemaekers verso una maglia da titolare. Novità in difesa

MilanNews.it

Vigilia di Arsenal-Milan, prima amichevole ufficiale della Dubai Super Cup dopo la sgambata a Milanello contro il Lumezzane. Mister Pioli non ha ancora a disposizione la rosa intera: out Ibrahimovic, Maignan Calabria, Brahim Diaz e Messias che continuano con le loro sedute personalizzate, mentre Kjaer, De Ketelaere, Ballo-Tourè, Dest e Leao riposano dopo le delusioni post eliminazione dal Mondiale. Rimaranno fino alla fine del Mondiale Theo Hernandez e Olivieri Giroud, che, qualificandosi alla semifinale, giocheranno la finale o la finalina valida per il terzo o quarto posto. L'allenatore rossonero però può anche sorridere: Saeleamekers è recuperato dall'infortunio di Empoli, mentre Bennacer è tornato a disposizione dopo la chiamata in nazionale con l'Algeria.

Per questo Pioli dovrebbe mandare in campo una formazione composta da titolari e seconde linee, con l'obiettivo di trovare la miglior forma e soprattutto per fare bella figura. Tatarusanu tra i pali apre la probabile formazione rossonera. In difesa spazio a Gabbia e Tomori, mentre Kalulu agirà da terzino destro. A sinistra giocherà ancora Pobega. Conferma per Vranckx al fiano di Tonali in mediana, mentre sulla trequarti corre verso una maglia da titolare Alexis Saelemaekers dopo quasi tre mesi dal suo infortunio. Presente anche Adli, mentre sulla sinistra ci sarà Ante Rebic. A guidare l'attacco da unica punta Divock Origi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Tatarusanu

Kalulu Gabbia Tomori Pobega

Vranckx Tonali

Saelmaekers Adli Rebic

Origi

Indisponibili: Maignan, Calabria, Florenzi, Messias, Brahim Diaz, De Ketelaere, Kjaer, Ballo-Touré, Dest, Leao, Theo Hernandez, Giroud.