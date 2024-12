Probabile formazione Milan: otto cambi, ma non Reijnders e Fofana. In forse Leao. Indisponibili Maignan e Theo

Comincia dagli ottavi di finale l'avventura in Coppa Italia del Milan. E comincerà contro un avversario scomodo, il Sassuolo, formazione sì di Serie B, ma che la sta dominando e che, per la rosa che ha (da Berardi a Laurienté, solo per citarne due) potrebbe tranquillamente giocarsela in Serie A.

Fonseca ha annunciato il turnover: riposeranno Maignan, Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Pulisic, Musah e Morata. Gli unici titolari in formazione saranno, di fatto, gli insostituibili Reijnders e Fofana. Per il resto l'undici del primo minuto sarà così composto: Sportiello in porta, in difesa Calabria, Tomori, Pavlovic e Terracciano, il duo di centrocampo già citato, davanti Abraham supportato da Chukwueze, Loftus-Cheek e Okafor. In panchina i giovani Bartesaghi, Jimenez e Camarda. L'unico ballottaggio è tra Leao e Okafor, non al meglio dopo la sindrome influenzale che l'ha tenuto fuori contro l'Empoli.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

57 Sportiello

2 Calabria 23 Tomori 31 Pavlovic 42 Terracciano

29 Fofana 14 Reijnders

21 Chukwueze 8 Loftus-Cheek 10 Leao

90 Abraham

All.: Paulo Fonseca

A disp.: 96 Torriani, 35 Raveyre, 22 Emerson Royal, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 20 Jimenez, 33 Bartesaghi, 80 Musah, 11 Pulisic, 17 Okafor, 7 Morata, 73 Camarda.

Ballotaggi: Leao/Okafor (40-60)

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Jovic, Theo Hernandez, Maignan

Diffidati: /

Squalificati: /

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO

Data: martedì 1° dicembre 2024

Ora: 21:00

Stadio: San Siro, Milan

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it