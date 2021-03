Probabile formazione Milan: Pioli recupera Theo e Calha. Ballottaggio Krunic-Rebic. Torna Tonali, Calabria out

Domani sera alle ore 20.45 i rossoneri scenderanno in campo contro il Napoli dell'ex rossonero Gattuso. Mister Pioli recupera delle pedine fondamentali per il match di domani: Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic. Ma perde Calabria e Romagnoli, che molto probabilmente andranno in panchina siccome non sono al 100%. Una gara molto importante quella contro i partenopei, per dare un segnale importante alle concorrenti per un posto in Champions League.

TORNA THEO, OUT CALABRIA - Dopo le assenze contro Hellas Verona e Manchester United, Theo Hernandez si riprende la fascia sinistra. Il terzino francese, rimasto a Milano dopo la partenza dei ragazzi per l'Inghilterra, è pienamente recuperato e contro il Napoli ci sarà. Discorso diverso per la fascia destra: non sembra grave il problema per Calabria, che con molta probabilità siederà in panchina per lasciare spazio a Diogo Dalot, in netta crescita negli ultimi due match. Confermata invece la coppia di centrali vista contro il Manchester United, con Romagnoli non ancora al meglio.

CALHA DAL 1', C'E' CASTILLEJO - Le novità più importanti sono sulla trequarti, dietro Leao. Calhanoglu recuperato, torna dal primo minuto dopo l'infortunio contro la Roma. Turno di riposo, invece, per Alexis Saelemaekers: al suo posto ci sarà Samu Castillejo, che contro il Napoli otterrà la presenza numero 101 in rossonero. A sinistra ballottaggio Krunic con il recuperato Rebic, ma il bosniaco rimane comunque in vantaggio. Cambio anche in mediana: fuori Meite, dentro Tonali.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Theo; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao.