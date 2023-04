Probabile formazione Milan: possibile chance per Pobega, a sinistra c'è Rebic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Euforia per quanto successo al Napoli, ma assolutamente testa all'Empoli. Da qui a giugno ci sono 10 gare di Serie A ed i margini di errore, sempre che si voglia giocare la Champions League anche la prossima stagione, sono minimi. È indubbio che alcune delle scelte di domani sera verranno fatte anche in vista dell'impegno europeo contro il Napoli, ma Pioli ha assicurato che schiererà la miglior formazione possibile.

Si continua quindi con la linea a quattro dietro, con un cambiamento rispetto a domenica: turno di riposo per Simon Kjaer, al suo posto di nuovo spazio a Malick Thiaw. A destra Calabria, Tomori e Theo Hernandez completano il reparto. A centrocampo intoccabili Bennacer e Tonali, per vedere novità bisogna spostarci sulla trequarti. A destra Saelemaekers per Diaz, uscito acciacato da Napoli ma comunque a disposizione, mentre al centro oggi è stato provato Tommaso Pobega invece di Rade Krunic. Domattina Pioli effettuerà le scelte definitive, la candidatura del numero 32 però è importante: ottime chance che ci sia lui dall'inizio. A sinistra occhio a Leao: ieri ha svolto del lavoro personalizzato, mentre oggi si è allenato regolarmente in gruppo. Le sue condizioni sono da monitorare: non è al 100% e non verrà rischiato. Al suo posto ci sarà Rebic. In avanti invece ancora spazio a Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez

Tonali, Bennacer