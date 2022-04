Probabile formazione Milan: testa a testa Diaz-Kessie. Il resto è confermato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani sera alle 20:45 il Milan scenderà in campo per sfidare il Bologna, nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Stefano Pioli ha tutti gli uomini a sua disposizione, fatta eccezione per il lungodegente Kjaer, e può scegliere la formazione migliore. Confermerà, dunque, l'undici titolare delle ultime partite, con il solo dubbio - dichiarato anche in conferenza stampa - su chi schierare sulla trequarti tra Brahim Diaz e Kessie con il primo leggermente favorito sul secondo; ancora panchina per Rebic, tanta fiducia a Giroud dall'inizio con Ibrahimovic pronto a gara in corso.

IL PROBABILE 11

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo Hernandez

Tonali Bennacer

Messias Kessie Leao

Giroud



Ballottaggi: Diaz-Kessie (60-40)

Diffidati: Brahim Diaz, Romagnoli

Squalificati: /

Indisponibili: Kjaer (infortunio)