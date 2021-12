Probabile formazione Milan: Theo in forse, pronto Ballo-Tourè. Messias dal 1'

Sette punti nelle ultime cinque partite di campionato. Il Milan, domani, contro il Napoli, dovrà necessariamente rimettere la marcia più alta per ripartire. a grande ritmo in campionato, senza perdere tracce dell'Inter. Come sta accadendo per i rossoneri, anche la squadra campana sta affrontando un momento complicato a causa dei tanti infortuni che stanno incombendo su Castelvolturno. Ma Pioli non vuole sentire alibi. Domani bisogna fare risultato per rimettersi in carreggiata in ottica Scudetto perché l'Inter di Simone Inzaghi non si ferma.

DUBBIO THEO - Davanti a Mike Maignan agirà il quartetto composto da Alessandro Florenzi (in vantaggio su Pierre Kalulu), Fikayo Tomori, il capitano Alessio Romagnoli e Ballo-Touré. Partirà, molto probabilmente, come confermato da Stefano Pioli in conferenza stampa ("Ad oggi è più no che sì"), dalla panchina Theo Hernandez, perseguitato dall'influenza e, di conseguenza, non al 100% della forma. In mediana, invece, torna la coppia Kessie-Tonali.

C'È MESSIAS - Scelte praticamente forzate per Pioli sulla trequarti. Infatti, con le assenze di Ante Rebic e Rafael Leao, il tecnico rossonero ha a disposizione Brahim Diaz, Krunic, Messias, Saelemaekers e Daniel Maldini. Ed i titolari, domani, saranno i primi tre, con l'esterno belga che lascerà spazio al numero 30. Davanti alla batteria dei trequartisti ci sarà Zlatan Ibrahimovic, con Olivier Giroud - rientrato dal lungo stop - pronto a subentrare negli ultimi minuti di gara.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.