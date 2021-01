Probabile formazione Milan: tornano Alexis e Romagnoli, dubbi per Tonali e Mandzukic

Dopo soli tre giorni dalla sconfitta con l'Atalanta, il Milan ha la possibilità di scendere in campo per rifarsi e la sfida è di quelle speciali. Domani sera alle 20:45 si giocherà Inter-Milan, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Anche questa volta mister Pioli dovrà far fronte a diversi acciacchi e indisponibilità, andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte dell'allenatore rossonero.

SEMPRE IBRA - Zlatan Ibrahimovic sarà indiscutibilmente il totem al centro dell'attacco, anche perché Mario Mandzukic è alle prese con un leggero problema alla caviglia, e in ogni caso il croato non ha ancora molti minuti nelle gambe. Dietro lo svedese tridente formato da Saelemaekers, Diaz e Leao. Hauge e Rebic in panchina pronti a subentrare, Calhanoglu è ancora positivo al Covid e non sarà quindi della sfida.

ANCORA MEITE - Sandro Tonali è uscito acciaccato dalla sfida contro la Dea e per questo la coppia di mediani sarà formata dall'instancabile Kessie e dal nuovo arrivato Meite. In panchina c'è Krunic, Bennacer sta meglio ma non è ancora pronto per rientrare: l'algerino punta il Bologna.

CALABRIA RIPOSA - Gigio Donnarumma squalificato, tra i pali toccherà a Ciprian Tatarusanu. In difesa torna Romagnoli di fianco a Kjaer, mentre Kalulu molto probabilmente non sarà neanche convocato a causa del trauma contusivo al muscolo obliquo dell'addome rimediato contro l'Atalanta. A sinistra ci sarà ancora Theo, mentre a destra turno di riposo per Calabria: gioca Dalot.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.