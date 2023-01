Probabile formazione Milan: tre ballottaggi per Pioli, ritornano i big

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo il turnover e il cambio di modulo effettuato in Coppa Italia contro il Torino, il Milan non può assolutamente sbagliare in quel di Lecce: per questo motivo, Stefano Pioli schiererà nuovamente i big dal primo minuto, tornando al caro e consueto 4-2-3-1.

In difesa Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti a Tatarusanu. A centrocampo uno tra Vranckx (favorito) e Pobega affiancherà Bennacer. Davanti Giroud, supportato da Leao a sinistra, Saelemaekers in vantaggio su Messias a destra e Brahim Diaz al centro, in ballottaggio con De Ketelaere.

Tra i convocati prima volta per il portiere Devis Vasquez e rientro per Messias, Origi e Kjaer; out, ma vicino al rientro, Rebic. Sono rimasti in Lombardia, invece, Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Krunic e Ballo-Touré. Squalificato Tonali.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)



1 Tatarusanu

2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez

40 Vranckx, 4 Bennacer

56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao

9 Giroud

All. Pioli

A disp.: 83 Mirante, 77 Vasquez, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 21 Dest, 32 Pobega, 14 Bakayoko, 7 Adli, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 22 Lazetic, 27 Origi.

Ballottaggi: Brahim Diaz-De Ketelaere (70-30), Saelemaekers-Messias (60-40), Vranckx-Pobega (60-40)

Diffidati: /

Squalificati: Tonali

Indisponibili: Maignan, Ballo-Touré, Krunic, Florenzi, Ibrahimovic

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Orsato di Schio

Assistenti: Pagliardini - Rossi

Quarto uomo: Massimi

Var: Mazzoleni

Avar: Longo

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Ore: 18:00

TV: Dazn

Web: www.milannews.it