Probabile formazione Milan: tutti i ballottaggi alla vigilia della sfida con la Lazio

Mister Pioli e la squadra vogliono mettersi alle spalle un periodo, iniziato con gli ultimi minuti del match casalingo contro la Roma, non proprio positivo. Dopo il derby di Supercoppa perso in modo netto i rossoneri andranno all'Olimpico per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Lo faranno senza Theo Hernandez, che è rimasto in modo precauzionale a Milanello a causa di un lieve affaticamento muscolare.

Per quanto riguarda la linea difensiva sono due le opzioni per Pioli: Kalulu e Tomori centrali con Calabria a destra e Dest al posto di Theo, oppure Kjaer e Tomori centrali, con Kalulu a destra e Calabria al sinistra. Al momento sembra essere in vantaggio il giocatore americano sulla fascia sinistra.

In attacco è molto probabile un turno di riposo per Giroud, mai a riposo dopo le fatiche del mondiale qatariota. Testa a testa Rebic-Origi, il mister dovrebbe prendere la decisione finale nella mattinata di domani.

Grande dubbio sulla trequarti. La scelta è tra Diaz o Pobega, con Vranckx sullo sfondo: Pioli pensa alla soluzione del trequartista "atipico" per dare più equilibrio e copertura alla squadra.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

1 Tatarusanu

2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 21 Dest

8 Tonali, 4 Bennacer

56 Saelemaekers, 32 Pobega, 17 Leao

12 Rebic

All. Pioli

A disp.: 83 Mirante, 77 Vasquez, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 40 Vranckx, 14 Bakayoko, 7 Adli, 30 Messias, 10 Diaz, 90 De Ketelaere, 22 Lazetic, 27 Origi, 9 Giroud.

Ballottaggi: Rebic 40% - Origi 40% - Giroud 20%, Diaz 35% - Pobega 35% - Vranckx 30%, Dest 60% - Kjaer 40%.

Diffidati: Bennacer

Squalificati: /

Indisponibili: Maignan, Ballo-Touré, Theo Hernandez, Florenzi, Ibrahimovic.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Tolfo - Galetto

Quarto uomo: Abisso

Var: Aureliano

Avar: Paganessi

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Ore: 20:45

TV: DAZN

