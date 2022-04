Probabile formazione Milan: un solo cambio rispetto alla Lazio. Pioli con i titolari

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle 15:00 il Milan giocherà la quartultima delle restanti partite alla fine del campionato. Ospite dei rossoneri, in un San Siro sold out con 75mila tifosi presenti, sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Stefano Pioli arriva al match con la maggior parte della rosa a disposizione, fatta eccezione per il lungodente Kjaer, per Daniel Maldini (affaticamento) e Florenzi, il quale sta recuperando dall'operazione subita a metà aprile. Per il resto tutti presenti, compresi il rientrante Bennacer e Ibrahimovic: il tecnico rossonero, dunque, confermerà la formazione che ha battuto la Lazio inserendo, come unica variazione, il centrocampista algerino al posto di uno tra Kessie (favorito titolare nel ruolo di trequartista centrale) e Diaz.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo Hernandez

Tonali Bennacer

Messias Kessie Leao

Giroud

Ballottaggi: Kessie-Diaz (70-30)

Diffidati: Kalulu, Tomori, Brahim Diaz, Romagnoli

Squalificati: /

Indisponibili: Florenzi, Kjaer, Daniel Maldini