Probabile formazione Milan: verso il Derby, scelte obbligate in difesa per Pioli

Prima di mettere il punto ad una stagione che sembra non aver più nulla da dire, allenatore e giocatori sono chiamati, si spera, ad un ultimo sussulto. Dato dall'orgoglio, dalla voglia di rivalsa o da qualsiasi altra motivazione è poco rilevante: è importante che ci sia. Lunedì sera a San Siro c'è Milan-Inter, il derby. I rossoneri arrivano da cinque sconfitte consecutive, tutte subite nel 2023, tra cui anche l'andata ed il ritorno in semifinale di Champions League. Lunedì sera il derby ha un'importanza ancora più pesante del solito: con una vittoria l'Inter diventerebbe aritmeticamente campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia. Difficile pensare che la squadra, seppur ferita per l'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma, non riesca a trovare motivazioni per un evento del genere, a prescindere o meno dall'eventuale futuro dell'allenatore, che ormai sembra scritto.

In quello che sarà il suo ultimo derby da allenatore rossonero Pioli, al netto di alcune scelte obbligate, non ha dato ancora input precisi, così come dichiarato in conferenza stampa: "Posso cambiare tutto o confermare tutto: sono aperto a tutto". Ci sono infatti diversi dubbi sia a centrocampo che in attacco. Maignan tra i pali, Calabria e Theo come terzini. Al centro della difesa gli unici due centrali disponibili: Gabbia e Tomori. Thiaw è squalificato, Kalulu infortunato e Kjaer acciaccato. A centrocampo torna Reijnders dopo l'inspiegabile esclusione in Europa League, sarà affiancato probabilmente da uno tra Bennacer ed Adli. L'attacco ad oggi sembra poter essere il solito, ma occhio anche alle soprese: Leao e Pulisic sulle fasce, Loftus-Cheek dietro Giroud, anche lui all'ultimo derby della sua vita rossonera.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo

7 Adli 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

A disp: Sportiello, Nava, Kjaer, Florenzi, Terracciano, Bennacer, Musah, Pobega, Okafor, Chukwueze, Jovic.

All. Stefano Pioli

Indisponibili: Kalulu, Thiaw, Kjaer

Diffidati: Musah, Tomori

Ballottaggi: Adli-Bennacer-Musah

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Colombo

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Massa

VAR: Marini

AVAR: Mariani

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: lunedì 22 aprile 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it