Probabile formazione - Un solo ballottaggio in difesa, il Pistolero scalpita per l'esordio dall'inizio

Il Milan domani sera alle 20.45 sarà di scena a San Siro contro il Napoli per una gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà un rematch dopo il pareggio a reti bianche di sabato scorso. I rossoneri giocheranno con una formazione molto simile a quella che ha ben figurato contro la squadra di Ancelotti in campionato, mentre gli azzurri dovranno fare a meno di Hysaj e Albiol, fermati da un lieve affaticamento muscolare. Gattuso vuole puntare su una coppa che ha consentito al Diavolo di giocare due finali negli ultimi mesi e, per questo motivo, schiererà la miglior formazione possibile.

BALLOTTAGGIO CALA-ABATE - Con l'infortunio occorso a Reina, a difendere la porta del Milan sarà ancora Gigio Donnarumma, tra i protagonisti più positivi nella gara di campionato. Tra i migliori in campo di sabato, c'è anche Davide Calabria. La sua presenza sul terreno di gioco, però, non è affatto scontata. Gattuso, infatti, lo ha alternato con Abate nella seduta di rifinitura odierna a Milanello. Il resto della linea difensiva sarà, invece, lo stesso. Coppia centrale formata da Musacchio e Romagnoli e Rodriguez come terzino sinistro.

CENTROCAMPO CONFERMATO IN BLOCCO - La linea mediana sarà un copia-incolla dell'ultima gara in Serie A. Spazio, dunque, a Bakayoko davanti alla difesa con Kessie e Paquetà, alla quinta gara consecutiva da titolare dal suo arrivo in rossonero, come mezzale rispettivamente alla sua destra e alla sua sinistra.

L'ESORDIO DA TITOLARE DEL PISTOLERO - Nella seduta di rifinitura di oggi è stato provato Krzysztof Piatek come attaccante. A meno di sorprese dell'ultim'ora, quindi, il polacco esordirà dall'inizio, dopo aver ben impressionato nei primi 20 minuti da subentrato. Al suo fianco ci saranno Suso e Calhanoglu, chiamato al riscatto dopo i fischi al momento della sostituzione nell'ultima partita.