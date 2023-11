PSG battuto: e ora? Cosa serve al Milan per qualificarsi agli ottavi di Champions League

Vittoria fondamentale per il Milan, che con il 2-1 sul Paris Saint-Germain riapre ogni discorso nel girone di qualificazione nel suo girone di Champions League.

Il Milan è oggi padrone del proprio destino, perché con due vittorie nelle partite rimanenti contro Borussia Dortmund e Newcastle i rossoneri sarebbero certi di staccare il pass per gli ottavi di finale. Il punto di partenza è battere i tedeschi alla prossima, perché così facendo sarebbe possibile anche un pareggio o persino una sconfitta nello scontro finale con i Magpies, con la condizione che gli inglesi non vincano il precedente scontro col PSG. In caso di una mancata vittoria, possibili molteplici scenari: il peggiore prevede un'uscita immediata nel caso in cui i rossoneri dovessero perdere in casa col Borussia Dortmund e il PSG battesse il Newcastle.

GRUPPO F

Borussia Dortmund 7 punti (+1 differenza reti)

PSG 6 (+1)

Milan 5 (-2)

Newcastle 4 (0)

RIASSUNTO

- Con due vittorie contro Borussia Dortmund e Newcastle, il Milan è certamente qualificato agli ottavi di finale

- Con la vittoria contro il Borussia Dortmund, il Milan potrebbe anche perdere con il Newcastle a patto che il PSG non perde né con il Newcastle alla prossima né con il Borussia Dortmund

- Per passare il girone il Milan deve vincere almeno una partita