Pulisic non ascolta altre offerte: vuole solo il Milan. Si tratta con il Chelsea

Se nelle trattativa contasse solo la volontà del giocatore, Christian Pulisic sarebbe già un giocatore del Milan da qualche settimana. La sua volontà è ben precisa: l'attaccante americano, che ha anche passaporto croato e dunque è comunitario, vuole vestire la maglia rossonera e non ha intenzione di ascoltare altre offerte, come per esempio quella è arrivata nelle scorse ore dal Lione. Il giocatore l'ha rispedita subito al mittente perchè non accetterà altre proposte, se no quella del Diavolo.

NO AL LIONE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, pur di sbarcare a Milanello, Pulisic ha già dato anche la sua disponibilità a ridursi l'ingaggio (in rossonero guadagnerebbe circa 4 milioni di euro a stagione). Il Lione, nonostante i problemi finanziari, è pronto a mettere sul piatto quei 25 milioni che il Chelsea chiede per il suo cartellino, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione francese, dove non avrebbe nemmeno la possibilità di giocare la Champions League.

LA TRATTATIVA PROSEGUE - Il massimo palcoscenico europeo glielo può invece garantire il Milan, il quale però al momento ha offerto ai Blues 14 milioni di euro, cioè ovvero l’ultima fetta di ammortamento a carico degli inglesi che nel 2019 lo avevano acquistato per 64 milioni dal Borussia Dortmund. Per il Chelsea si tratta di una cifra un po' troppo bassa, ma la volontà di Pulisic di vestire la maglia rossonera è tanta e quindi con uno sforzo comune si potrebbe arrivare ad un accordo intorno ai 20-22 milioni di euro bonus inclusi.