Punta unica o in tandem: ecco come Gattuso può ridisegnare l’attacco rossonero

L’arrivo di Krzysztof Piatek al Milan regala a Rino Gattuso un attaccante diverso da Gonzalo Higuain per caratteristiche tecniche, ma non chiude alla pluralità di soluzioni che l’allenatore rossonero potrà scegliere per il proprio reparto offensivo. La base sarà il 4-3-3, ma si è già visto come i numeri siano molto fluidi sul campo. Ad esempio, contro il Genoa e a sprazzi contro la Sampdoria in Coppa Italia, il Milan si è schierato con un 4-2-3-1 molto evidente sul terreno di gioco e questo sistema, che prevede Paquetà dietro la prima punta, potrebbe essere una variabile molto importante.

CON UNA PUNTA - Stando però ai dogmi gattusiani, il modulo che prevede l’unica punta sarà quello più ricorrente. In attesa di capire se ci sarà o meno un innesto sugli esterni, i titolari delle bande laterali rimangono Suso e Calhanoglu. Come unica punta, invece, si apre il ballottaggio diretto e importante tra Cutrone e Piatek. Il polacco, da molti addetti ai lavori, viene descritto come già pronto a giocare da solo nel cono centrale, ma è altresì vero che Cutrone ha già dimostrato di poter essere il titolare di tale casella. Dunque sfida aperta tra il rapace lariano e il pistolero, con Gattuso che avrà una bella scelta da fare, anche qualora dovesse optare per il 4-2-3-1. Sempre uno ne gioca tra loro due.

INSIEME SI PUO’ - In caso di 4-4-2, che sembra essere un modulo destinato a comparire a gara in corso, i due attaccanti darebbero maggior peso dentro l’area di rigore. Sarebbe interessante capire chi dovrebbe fare la punta di raccordo e chi il centravanti, ma entrambi hanno le caratteristiche per poter ricoprire i due ruoli. In questo caso, però, salterebbe uno tra Paquetà e Calhanoglu, visto che con un attaccante in più verrebbe a mancare un posto o sul lato o in mezzo al campo. Di certo c’è che Rino potrà scegliere tra due attaccanti giovani, forti, motivati e affamati di gol.