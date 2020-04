Quanto vale Rafael Leao? La ripresa della Serie A sarebbe il perfetto banco di prova

Se il calcio dovesse ripartire, e la stagione concludersi, un giocatore che potrebbe sicuramente beneficiarne è Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha collezionato 21 presenze in questa Serie A, accumulando però soltanto 1.055 minuti, troppo pochi per un giudizio definitivo su di lui. L'ex Lille ha alternato guizzi incoraggianti a prove piatte ed incolori, realizzando soltanto due reti, una delle quali, a Cagliari, nata da una carambola piuttosto casuale. Un bilancio non particolarmente esaltante, tuttavia, se il campionato dovesse proseguire, ci sarebbe ancora spazio per provare a dimostrare il valore sul terreno di gioco.

PLASMARE - Dal Milan filtra la volontà di proseguire con Leao anche nella prossima stagione: una volontà figlia dell'importante investimento della scorsa estate (23 milioni più il cartellino di Djalò) e legata agli importanti mezzi tecnici del ragazzo. Il nativo di Almada è dotato di un talento da sgrezzare e plasmare, ma non è ancora chiaro se sia un bagaglio sufficiente per guidare l'attacco del Milan. In estate, a prescindere da chi farà il mercato, sarà necessario costruire una rosa, e di conseguenza una formazione, dove il ventenne portoghese potrà essere sfruttato appieno per le sue caratteristiche, e non come tappabuchi offensivo.

TREDICI PARTITE - Negli scorsi mesi Leao ha giocato da centravanti, da seconda punta e da attaccante esterno. Troppa confusione tattica che non ha sicuramente facilitato l'adattamento di un giovanissimo proveniente dalla Ligue 1. Per questo motivo, se ci fosse una ripartenza della Serie A, sarebbe importante sfruttare le gare a disposizione per testare il portoghese in un determinato ruolo, valutando se, e come, potrà essere utile in vista del 2020/21. Dodici partite, più la semifinale di ritorno di Coppa Italia, rappresentano un terzo della stagione: il Milan non avrà grandissimi obiettivi, se non provare a qualificarsi in Europa League, motivo per cui sarebbe importante sfruttare questa finestra per valutare più attentamente certi calciatori.