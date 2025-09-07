Rabiot punto fermo del nuovo Milan di Allegri, ma prima c'è da ritrovare la forma migliore

Max Allegri l'ha fortemente voluto ed è stato accontentato: da mercoledì in poi Adrien Rabiot sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. O meglio, lo è già, considerando il comunicato dell'ultimo giorno di calciomercato, ma da poco meno di una settimana a questa parte il francese non si ancora visto dalle parti di Milanello perché impegnato con la Francia.

Da mercoledì in poi sarà regolarmente al centro sportivo rossonero, dove avrà l'obiettivo di trovare la forma migliore dopo un inizio di stagione piuttosto burrascoso. Gli ultimi 90 minuti di Rabiot risalgono infatti a Ferragosto alla fatidica sconfitta per 1 a 0 a Rennes del Marsiglia, quella dell'incredibile litigio con Rowe che difatti è costata l'esclusione e la cessione a entrambi.

Da allora zero minuti in Ligue 1 e lo spezzone di 15 minuti dell'altra sera contro l'Ucraina. La sfida di martedì contro l'Islanda potrebbe dunque servire al neo centrocampista del Milan per collezionare altri minuti utili per ritrovare la forma migliore, così da tornare in Italia, a Milano però, per essere uno dei punti fermi del nuovo corso rossonero, anche perché una cosa è certa: Rabiot è l'unico insieme a Modric ad avere un posto assicurato nella mediana a 3 del Diavolo, anche perché con lui Max aggiunge leadership, qualità e dinamismo. Mica poco.