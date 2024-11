Reijnders: "Al Milan sto molto bene, devo continuare così. Il gol al Real? Non mi monto la testa"

Tijjani Reijnders, uno dei giocatori del Milan più in forma in questo momento, ha parlato dal ritiro della nazionale olandese ai microfoni di Ziggo Sport di come si trova in rossonero e del gol segnato in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid: "Dopo il gol contro il Real Madrid il mio telefono squillava senza sosta. Dopo la partita, ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari. Non devi lasciarti prendere troppo, rischi di esaltarti troppo: non è questa la mia intenzione. Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così. A Milano posso ancora passeggiare tranquillamente o pranzare da qualche parte (ride, ndr)”.

Il centrocampista olandese ha commentato anche la sua coesistenza in campo con Frenkie de Jong: "Se posso coesistere con De Jong? La decisione spetta all’allenatore. Ovviamente la cosa più importante è giocare per la nazionale olandese. Sta a me dimostrare in ogni partita che merito un posto da titolare in campo. Posso giocare in tutte e tre le posizioni del centrocampo, non ho una posizione preferita".

Non è un mistero che Reijnders sia in trattativa con il Milan per il rinnovo di contratto. Le parti sembrano essere sempre più vicine e chissà che presto non possa essere raggiunto l'accordo tra le parti per il prolungamento del giocatore olandese che è già a quota quattro reti segnate in questa stagione in tutte le competizioni (lo stesso numero di gol con cui aveva chiuso lo scorso anno).