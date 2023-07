Relevo - Milan, Morata è il preferito per l'attacco: contatti continui con il suo agente. Ma ci sono due ostacoli

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Alvaro Morata è il primo nome sulla lista del Milan per l'attacco. A riferirlo in Spagna è Relevo che spiega che in via Aldo Rossi il giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid viene visto come un giocatore ideale per il gioco di Stefano Pioli. Dopo alcuni sondaggi esplorativi nelle scorse settimane, da qualche giorno il suo agente Juanma López è in contatto diretto con i dirigenti rossoneri.

DUE OSTACOLI - Ci sono però due ostacoli importanti da superare: il primo riguarda l'ingaggio di Morata perchè è vero che dopo il rinnovo con l'Atletico Madrid per altri due anni il suo stipendio è sceso a 5 milioni di euro, ma nella prossima stagione continuerà a guadagnare quello che percepiva con il suo precedente accordo, vale a dire 6,5 milioni di euro netti più bonus. Una cifra che ovviamente il Milan non può assicurargli. A questo si aggiunge poi la richiesta economica del club spagnolo: la clausola rescissoria è di 25 milioni di euro, i Colchoneros potrebbero accontentarsi di qualcosa in mano, ma pretendono almeno 20 milioni.

SI TRATTA - Non si prospetta quindi una trattativa semplice, ma allo stesso le parti proveranno a studiare un modo trovare la quadra e soddisfare tutti. Il Milan vuole Morata, l'Atletico Madrid vuole cederlo e il giocatore, da tempo, spinge per il ritorno in Italia e ha già aperto ad un possibile approdo a Milanello. Non è escluso, tra l'altro, che lo spagnolo decida di ridursi l'ingaggio o spalmarlo su più anni per favorire il suo passaggio in rossonero. Vedremo come si svilupperà questa vicenda, senza dimenticare che anche in Arabia Saudita hanno messo gli occhi su Alvaro (in partiolare Al-Taawon e Al-Ettifaq Club).