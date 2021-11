Renato Sanches-Kessie come Donnarumma-Maignan? Se i risultati fossero gli stessi… (PODCAST)

Dopo i vari ammiccamenti degli ultimi anni, La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato in auge nell'etere rossonero il nome di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese classe 1997, attualmente in forza al Lille, sarebbe uno dei profili che la dirigenza rossonera sta seguendo per il post Kessie.

Il giocatore certamente piace a Maldini e Massara ed è uno dei più invocato sui social dai tifosi rossoneri: i motivi? Sono diversi. Eccoli nel podcast odierno, ascoltabile gratuitamente nella barra apposita.