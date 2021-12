Repubblica - Milan, un rinforzo per reparto per tenere vivo il sogno scudetto

Il Milan ha chiuso al secondo posto il girone di andata alle spalle dell'Inter. I punti da recuperare sono solo 4, dunque i rossoneri, nonostante i tanti infortuni, hanno ancora tutte le chance per coronare il loro sogno scudetto. Stefano Pioli sa benissimo che, oltre a recuperare tutti i giocatori infortunati, avrà bisogno di una mano dal mercato per tenere viva la lotta con i nerazzurri.

PRIORITÀ DIFENSORE - Secondo Repubblica, al Diavolo servono tre rinforzi, uno per reparto: la priorità è certamente in difesa dove c'è da sostituire un giocatore importantissimo come Simon Kjaer. In cima alle preferenze milanista c'è Sven Botman del Lille, ma attenzione anche alla pista che porta a Christensen del Chelsea che è certamente meno cara rispetto a quella porta all'olandese per il quale i francesi chiedono 30 milioni di euro.

CENTROCAMPO E ATTACCO - Per quanto riguarda il centrocampo, la partecipazione di Kessie e Bennacer alla Coppa d'Africa rischia di tenere fuori i due addirittura fino a metà febbraio. E nel momento forse decisivo della stagione Pioli non vuole trovarsi con solo Tonali, Krunic e il finora deludente Bakayoko a disposizione. E così il Milan starebbe ripensando a Renato Sanches, anche lui in forza al Lille. In attacco, infine, il club di via Aldo Rossi sta valutando la possibilità di anticipare qualche colpo estivo: i nomi più caldi sono quelli Beto dell'Udinese e di Faivre del Brest.