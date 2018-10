Repubblica - Romagnoli: “Voglio giocare tanti anni qui e vincere. Il Milan è un club solido. Champions? La voglio giocare al più presto con questa maglia”

Dopo aver saltato la gara contro il Chievo e il doppio impegno con la Nazionale italiana per un problema al flessore, Alessio Romagnoli è pronto a tornare in campo e domenica sera contro l’Inter sarà regolarmente al centro della difesa milanista. Intervistato da Repubblica, il numero 13 milanista parla così del suo primo derby di Milano da capitano del Milan: “È anche uno scontro diretto per la Champions. Ma le maggiori responsabilità mi danno più motivazioni che pressione. Ne sono orgoglioso. Sta a me essere all’altezza. Voglio giocare tanti anni qui e vincere. Contro il Milan debuttai in A. Ripensandoci, forse c’era il Milan nel mio destino. Non l’avrei mai detto. Milano mi piace. Mi manca solo il mare di Nettuno. Magari appenderò un quadro in camera”.

RINNOVO - Lo scorso giugno, quando non c’era stato ancora il cambio di proprietà, Romagnoli ha deciso comunque di rinnovare fino al 2022: “Come mai questa scelta? Logica: sto bene coi compagni, con Gattuso, coi tifosi. Offerte dalla Premier? Mi fa piacere, ma qui mi sento a casa mia. Il Milan tornerà a vincere, è un club solido. Lotterà per la Champions e per andare avanti in Europa League. Cosa è cambiato? Prima la proprietà era esposta a tanti rischi e voci. C’è voglia di investire, Maldini e Leonardo ci trasmettono serenità. Conoscono il mondo Milan. E sul campo abbiamo un anno in più di esperienza dei nostri giovani. E nuovi giocatori importanti. Champions? La voglio giocare al più presto col Milan”.

VERSO IL DERBY - Il centrale milanista ha poi commentato il derby di domenica e la sfida tra Icardi e Higuain: “E’ il derby più tecnico degli ultimi anni. L’Inter ha più esperienza e fa la Champions. Noi abbiamo più ambizioni delle scorse stagioni. Siamo poco dietro in classifica, dobbiamo abituarci a rimanere il più in alto possibile. Gattuso ci sprona a non accontentarci: abbiamo fiducia in lui, è sempre stato dalla nostra parte. Cosa servirà domenica? Spensieratezza. Rabbia sportiva. Personalità. Non avere paura. Fare il nostro gioco, l’azione che parte dal basso. Subire il meno possibile. Giocare per vincere. Icardi-Higuian? Tra i migliori al mondo. Higuain ha fatto più gol. Icardi in area è a casa sua: vietato distrarsi sui cross”.