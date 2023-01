Rinnovo Leao, la precisazione del Milan: "La trattativa non ha subito alcuna interruzione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato questa precisazione in merito alle ultime indiscrezioni sulla trattativa per il rinnovo di Rafael Leao: "In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leao Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leao non ha subito alcuna interruzione. La narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore. AC Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale".

