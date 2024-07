Samardzic e l'affondo del Milan: il giocatore che manca al centrocampo di Fonseca

Preso l'attaccante, il Milan si sta concentrando ora sulla difesa e sul centrocampo, dove gli arrivi potrebbero essere due: un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa (Youssouf Fofana del Monaco è sempre il primo obiettivo) è una priorità assoluta, ma in via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di prendere anche un giocatore più tecnico che possa dare qualità alla trequarti milanista. E il nome caldo è quello di Lazar Samardzic, che è un'ipotesi che sta prendendo sempre più corpo per il Milan.

CARRIERA - Nato il 24 febbrao 2002 a Berlino, Samardzic ha origi serbe e nel 2023 ha acquisito la cittadinanza serba, diventando così convocabile per la nazionale della Serbia. Dal punto di vista calcistico, dopo alcuni anni in piccole squadre, nel 2009 entra nel settore giovanile dell'Hertha Berlino dove fa tutto il percorso fino ad arrivare in prima squadra, con cui ha fatto il suo esordio in Bundesliga il 22 maggio 2020 nel 4-0 all'Union Berlino (Samardzic è entrato in campo all'81' al posto di Skjelbred). Nell'estate di quello stesso anno, il serbo passa al Lipsia dove però trova poco spazio e colleziona appena nove presenze in quella stagione. Ad agosto 2021 passa a titolo definitivo all'Udinese per tre milioni di euro più una percentuale su una futura rivendita. Il debutto in Serie A arriva il 12 settembre nella vittoria per 1-0 dei friulani di Gotti in casa dello Spezia (dentro all'81' al posto dell'ex rossonero Deulofeu). In maglia bianconera, in tre stagioni, ha collezionato 97 presenze e ha segnato 13 gol. Samardzic fa parte anche della nazionale maggiore serba e ha partecipato all'ultimo Eurpeo che si è giocato in Germania (due presenze).

CARATTERISTICHE - Ma come si integrerebbe nel centrocampo del Milan? Vista la sua duttilità andrebbe bene sia se Fonseca dovesse giocare con un 4-3-3 e sia se si dovesse proseguire con il 4-2-3-1. Nel primo caso diventerebbe un'alternativa ai titolari (ai nastri di partenza) e motivo di spietata concorrenza per Loftus e Reijnders. Nel secondo caso calzerebbe ancora più a pennello, vista la sua grande abilità nel giocare tra le linee e mandare in porta i compagni: molto più fantasista di Loftus-Cheek, che interpreta il ruolo in un'altra maniera, si giocherebbe il posto proprio con l'inglese. Nella rosa milanista manca un giocatore con queste caratteristiche in mezzo al campo: Samardzic è un centrocampista offensivo a cui piace giocare soprattutto in verticale, dunque giocatori come Leao, Morata e Pulisic potrebbero andare a nozze con un compagno di squadra così al loro fianco.

LA TRATTATIVA - Dopo essere stato ad un passo un anno fa all'Inter e al Napoli durante l'ultimo mercato di gennaio, ora Samardzic è finito nel mirino del Milan che nelle prossime ore avrà un contatto importante con il suo agente (è suo papà). Una volta trovato un accordo di massima con il giocatore serbo, i dirigenti rossoneri andranno poi a parlare con l'Udinese. L'estate scorsa i friulani avevano accettato la proposta dell'Inter di 20 milioni di euro più il cartellino di Fabbian che era stato valutato 4 milioni. Dodici mesi dopo, con un anno in meno di contratto (scadenza 2026), la cifra per portarlo via dovrebbe essere più bassa, molto probabilmente intorno ai 15 milioni di euro.