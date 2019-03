San Siro torna grande anche contro le 'piccole': da 8 anni senza oltre 60mila spettatori in Serie A. I motivi del ritrovato entusiasmo

La vittoria contro il Sassuolo non ha avuto un significato fondamentale per il Milan unicamente a livello di classifica, con il terzo posto occupato dopo anni di astinenza, ma anche per il dato degli spettatori presenti (61.462) indice del feeling ritrovato con il pubblico di San Siro. Era da Milan-Cagliari della stagione 2010-2011, infatti, che il Diavolo non vedeva oltre 60mila spettatori presenti in casa in Serie A in gare non di cartello (ovvero non contro Inter, Juventus, Napoli e Roma). In quell'occasione, la partita contro i sardi fu la passerella per festeggiare lo Scudetto numero 18 della storia del Milan. Decisamente un contesto ben diverso rispetto a quello attuale e che avvalora ancora di più il dato dei tifosi sugli spalti sabato sera.

DIVERSI FATTORI – Indubbiamente sono diversi i motivi che hanno portato questo rinnovato entusiasmo dei tifosi rossoneri, a partire dai risultati. Il Milan, infatti, ha infilato un filotto di risultati positivi a partire dalla vittoria casalinga contro la Spal. La gara interna contro la formazione ferrarese è coincisa anche con la rinascita di Mister Gattuso che, in dodici partite, è passato dal rischiare l’esonero al godersi il terzo posto. Impossibile, nel trattare ciò che ha contribuito a ripopolare San Siro, è non soffermarsi sulla rimonta ai danni dell’Inter, conclusasi sabato sera con il definitivo sorpasso. Nelle ultime otto gare di Serie A, infatti, i rossoneri hanno recuperato nove punti sui rivali interisti, grazie ai venti punti conquistati, frutto di sei vittorie e due pareggi.

MERCATO AZZECCATO – E’ indubbio come anche i due acquisti completati dalla dirigenza rossonera a gennaio abbaino contribuito a riavvicinare il Milan ai suoi tifosi. Dai dubbi relativi a Paquetà e Piatek, seppur riconducibili a differenti ordini di motivi, all’esaltazione per il rendimento di due calciatori che, nonostante la giovane età, si sono integrati al meglio negli schemi di Mister Gattuso e hanno dato il proprio apporto fin da subito nella rincorsa al terzo posto.