Scaroni: "Fiducia totale in Pioli. Stadio? Avanti con San Donato, siamo relativamente ottimisti"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1 e ha parlato di vari temi, a partire dalla panchina di Stefano Pioli: "Il futuro di Pioli? Mutuo le parole sia del nostro ad Furlani sia di Ibra: noi abbiamo fiducia totale in Pioli e i risultati ce la stanno rafforzando questa fiducia. Quindi per il momento calma piatta su questo fronte".

NUOVO STADIO - Il presidente rossonero ha poi commentato anche ovviamente il progetto del nuovo stadio del Diavolo a San Donato: "Abbiamo comprato i terreni, abbiamo avuto una decisione favorevole preliminare da parte del comune di San Donato, abbiamo tutta una serie di passaggi che riguardano la regione e altri enti locali. Siamo relativamente ottimisti, anche se in Italia essere ottimisti sulla costruzione degli stadi è un compito piuttosto arduo. Andiamo avanti, abbiamo bisogno di un nuovo stadio. Il sindaco di Milano ci ha chiesto di fare un ultimo tentativo per vedere se è possibile una ristrutturazione, magari leggera, dello stadio di San Siro. Da questo punto di vista sono piuttosto negativo, non riesco a capire come si faccia a fare dei lavori importanti in uno stadio nel quale ogni settimana entrano 70mila persone. Tecnicamente è un tema difficile da affrontare. Ma ce lo chiede il sindaco e noi siamo rispettosi delle sue volontà".

LEAO - Questo invece il suo pensiero sul momento di Rafael Leao che continua a regalare assist (l'ultimo ieri sera a Theo Hernandez contro il Napoli), ma in campionato il gol gli manca da fine settembre: "Leao? I suoi gol mi piacciono da matti, ma se continua a fare degli assist come quello di ieri mi va anche molto bene così".