Sheva a DAZN: "Un giorno mi piacerebbe allenare il Milan, è un club che fa parte della mia vita"

Andriy Shevchenko, indimenticato attaccante rossonero e attuale ct dell'Ucraina, ha rilasciato un'intervista a DAZN nella quale ha parlato così del Milan e della possibilità di sedersi un giorno sulla panchina del club di via Aldo Rossi: "Il Milan è un club che fa parte della mia vita, però in questo momento sono occupato con la nazionale ucraina. Poi adesso c'è già Gattuso che sta facendo un grande lavoro. Sicuramente un giorno mi piacerebbe allenare il Milan perché sono legato tantissimo a questa società, ai tifosi e ai miei ex compagni di squadra. Magari una volta toccherà a me allenare il Milan".

