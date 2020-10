Sky - Calhanoglu, confermata la distorsione alla caviglia: il turco salta Celtic, Roma e Sparta Praga

Stando a quanto riportato da Sky Sport è terminata la visita medica di Hakan Calhanoglu, dopo che il turco nel primo pomeriggio aveva lasciato Milanello in stampelle per un infortunio alla caviglia. Ed è confermata proprio la distorsione alla caviglia sinistra, il numero 10 rossonero dovrà star fermo per almeno10 giorni saltando così le sfide contro Celtic, Roma e Sparta Praga.