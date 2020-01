Sky - Ieri importante discorso di Maldini alla squadra: il racconto

Ieri, prima dell’allenamento, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha incontrato la squadra dentro lo spogliatoio. Il dirigente ha effettuato un discorso molto incisivo e maturo, dove ha esternato i punti cruciali che la società vuole raggiungere all’interno della seconda parte di stagione, che prenderà il via con la gara di lunedì 6 contro la Sampdoria. Maldini ha chiesto alla squadra ancor più abnegazione e maggior senso di appartenenza oltre a far capire che ci sono pochissimi margini d’errore. La sconfitta di Bergamo con l’Atalanta ha lasciato il segno e ripartire con il piede giusto è fondamentale per dare un senso ad una stagione che, fino a questo momento, è tremendamente negativa per i colori rossoneri. Chi rimarrà, dovrà farlo essendone pienamente convinto, anche perché il mercato milanista è in fermento. Questo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24.