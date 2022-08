Sky - Il Milan prepara la prima offerta ufficiale per Vranckx: i dettagli

MilanNews.it

Una volta concluso il trasferimento di Malick Thiaw, il Milan punta a chiudere il proprio mercato con un centrocampista. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la società rossonera è pronta a presentare la prima offerta ufficiale al Wolfsburg per Aster Vranckx. Il club italiano si è avvicinato molto ai tedeschi, con cui i contatti rimangono sempre molto fitti, con l'obiettivo di chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. C'è molta fiducia per la conclusione della trattativa.