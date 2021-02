Sky - Lite Ibra-Lukaku: questa mattina lo svedese è stato ascoltato dalla Procura federale

Secondo quanto riferisce Sky, Zlatan Ibrahimovic è stato ascoltato questa mattina alle ore 9 a Casa Milan dalla Procura federale (l’avvocato Fabio Esposito in presenza, Chiné, Scarpa e Ricciardi via remoto) per la lite con Lukaku nel derby: il giocatore svedese è stato ascoltato e ha spiegato cos'è successo quella sera. L'arbitro Valeri è già stato ascoltato, e nei prossimi giorni toccherà ascoltato anche l'attaccante dell'Inter. Dopo l'udienza Ibra si è recato a Milanello per allenarsi con il resto della squadra, e ha ritrovato Fabio Capello, che stamattina ospite al centro sportivo ha osservato l'allenamento dei rossoneri.