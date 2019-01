Sky - Milan insiste per Carrasco: Diavolo al lavoro per prestito oneroso con diritto di riscatto

Aggiornamenti di mercato forniti da Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' in onda su Sky Sport. Queste le sue parole sulla trattativa per Ferreira Carrasco: "Il Milan non ha mollato la pista legata a Ferreira Carrasco. Lo stipendio è altissimo, cifre spaventose per il nostro calcio, ed il club cinese non vorrebbe darlo in prestito. Ma il Diavolo insiste lo stesso con intermediari ed agenti di mercato, al lavoro per convincere il Dalian Yifang con un prestito oneroso con una cifra alta seguita poi da un diritto di riscatto".