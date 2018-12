Sky - Milanello, sorrisi per Gattuso: Musacchio, Romagnoli e Suso recuperati

Nel giorno del compleanno del Milan, Gattuso scarta un atteso regalo a Milanello. Secondo quanto riporta Manuele Baiocchini in diretta per Sky Sport 24, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Suso hanno partecipato interamente alla sessione di allenamento odierno, facendo parte anche dei giocatori schierati per la partitella finale. Tre recuperi importanti per l'insidiosa trasferta di Bologna.

Un trittico di rientri che svuota l'infermeria, fatta eccezione per i lungodegenti Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura e Mattia Caldara. La difesa ritrova due cardini imprescindibili come lo stopper argentino ed il capitano, mentre l'attacco ritrova la genialità spagnola, il fulcro insostituibile per balistica ed invenzioni. Come, purtroppo, ha testimoniato la gara di Atene: senza Suso, il Diavolo ha perso la pericolosità sulla trequarti, il guizzo capace di tenere in scacco le retroguardia avversarie. Gattuso sorride verso Bologna, c'è una vittoria da ritrovare.