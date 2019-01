"Sono nato pronto": dalle parole ai fatti, anzi ai gol. Piatek non ha paura di niente e di nessuno

Sono bastati 11 minuti a Krzysztof Piatek per bagnare con un gol la sua prima da titolare con la maglia del Milan: dopo lo spezzone di sabato in campionato, Rino Gattuso lo ha schierato in Coppa Italia dal primo minuto e lui ha risposto con una doppietta nei primi 27 minuti del match contro il Napoli. Un impatto devastante quello del Pistolero che ha segnato al primo tiro in porta tra campionato e coppa Italia e ha raddoppiato al secondo tentativo.

CHE NUMERI - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Piatek è stato un vero e proprio cecchino. E così i tifosi del Milan tornano a sognare perchè con un bomber così in attacco la Champions potrebbe diventare davvero realtà. I numeri stagionali del nuovo centravanti rossonero sono pazzeschi: 21 reti in 23 partite, Krzysztof è il secondo più giovane marcatore a segnare almeno venti gol in stagione nei cinque maggiori campionati europei (meglio di lui ha fatto solo Mbappè).

NATO PRONTO - In molti pensavano che potesse subire il passaggio ad un top club, ma così non è stato, proprio come aveva dichiarato lo stesso Piatek durante la sua presentazione a Milanello: "Mi aspettavo una notte così, avevo detto che ero pronto e l’ho dimostrato. Mi sentivo bene e l’esordio in questo stadio è stato davvero grandioso. Ma questo deve essere solo l’inizio. Entrambi i gol sono bellissimi, anche se diversi. Se è nata una stella? Vedremo, io voglio solo fare gol e lo ripeto, sto bene e sono pronto" le parole di ieri sera nel post-partita del polacco che ha dimostrato di non avere paura di niente e di nessuno. Dalle parole ai fatti, anzi ai gol.