Sostituzione Pioli, valutazioni in corso a Milanello: il punto

La positività di Giacomo Murelli, unitamente a quella di Stefano Pioli, mettono il Milan nelle condizioni di dover scegliere chi andrà in panchina domenica sera, al San Paolo, contro il Napoli in veste di primo allenatore. La società, in queste ore, sta discutendo sulle opzioni possibili, tra le quali c’è quella rappresentata da Daniele Bonera. Il collaboratore tecnico rossonero, a settembre, ha conseguito il master Uefa Pro di Coverciano, che consente l’abilitazione alla guida della formazioni di Serie A (era in corso con Andrea Pirlo, tra gli altri). Comunque sarà una soluzione interna allo staff, con anche Davide Lucarelli – storico collaboratore di Pioli dal 2010 – che potrebbe venir “promosso” insieme a Bonera e a Luciano Vulcano. A breve la decisione finale.