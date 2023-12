Speranza Leao, valutazioni su Guirassy: il punto sulle ultime ore del Milan tra campo e mercato

Sono giornate delicate e di grande attenzione al minimo dettaglio in casa Milan, con mister Pioli che sta cercando di tornare a far correre al massimo dei giri la macchina di cui dispone, andata un po' inceppandosi in alcuni tratti di questa stagione, soprattutto a causa dei tanti infortunati. Anche questa mattina, i rossoneri si sono allenati a Milanello per preparare la sfida di sabato (ore 18) contro l'Atalanta in campionato.

Da Milanello

Rafael Leao ha svolto la prima parte della seduta in gruppo, poi si è staccato dai compagni di squadra per continuare il suo lavoro personalizzato. Domani il portoghese proverà a svolgere tutta la seduta con il resto del gruppo milanista e successivamente Stefano Pioli deciderà se convocarlo o meno per la trasferta di sabato sul campo dell'Atalanta. La sensazione è che il numero 10 rossonero andrà regolarmente con la squadra a Bergamo, ma non partirà dall'inizio nella gara contro i nerazzurri. Per quanto riguarda Simon Kjaer, il difensore danese ha proseguito anche oggi il suo lavoro personalizzato a Milanello.

Mercato

E poi il mercato, con i rossoneri proiettati a gennaio. L'ultimo nome per l'attacco è quello di Guirassy dello Stoccarda: il Milan sta valutando se pagare la clausola rescissoria da 17 milioni di euro, prima di convincere il giocatore a lasciare la Germania il mese prossimo nonostante una prima parte di stagione assolutamente positiva. E poi il terzino sinistro: i rossoneri avrebbero voluto aspettare giugno per l'arrivo di Juan Miranda, in scadenza con il Betis, ma l'inserimento del Napoli sta portando il Diavolo a valutare con attenzione la possibilità di anticipare di sei mesi. Potrebbe rientrare prima anche Matteo Gabbia, difensore attualmente in prestito al Villarreal.