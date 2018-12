Sportmediaset - Frenata Ibra-Milan, valutazioni in corso e ostacolo Galaxy. Fabregas, rossoneri disposti a pagare 8 milioni

Secondo quanto riferisce Sportmediaset si registra una frenata per Zlatan Ibrahimovic al Milan. Nei suoi 9 anni all'Arsenal, Ivan Gazidis ha spinto per una politica di acquisto di giocatori con un'età media, facilmente appetibili dal mercato. Una linea e uno stile che avrebbe aperto un dibattito interno nella dirigenza sulla necessità di ingaggiare Ibra a gennaio. Le riflessioni sono in corso: i contatti con lo svedese ci sono stati e continuano ad esserci, ma l'operazione registra una valutazione più approfondita rispetto alle passate settimane. L'addio dai Los Angeles Galaxy non sembra poi così agevole. Ostacoli che fanno filtrare pessimismo, anche se non al punto da far saltare l'affare. Per quanto riguarda Cesc Fabregas, invece, il dialogo con il Chelsea prosegue. Per lo spagnolo, che Gazidis conosce molto bene, il Milan è disposto ad arrivare ad 8 e non ai 12 milioni di euro richiesti dai Blues.