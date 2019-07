SportMediaset - Il Milan è la destinazione preferita di Ceballos: il Real spinge per la cessione a titolo definitivo

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizione per "SportMediaset" su Italia 1, gli sforzi del Milan si stanno concentrando ora tutti su Dani Ceballos, che nelle ultime ore ha aperto alla sua partenza dal Real Madrid: "Mi piacerebbe provare cose nuove" le parole dello spagnolo a Marca. Zidane lo considera una riserva e per questo Ceballos ha chiesto di essere ceduto in prestito così da poter tornare eventualmente ai Blancos nel caso in cui Zizou dovesse fallire. Questa sembra essere lo scenario perfetto per il Milan che fin dal primo giorno ha cercato di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il problema è che sia il Real che gli agenti di Ceballos non la pensano allo stesso modo e spingono per la cessione a titolo definitivo (Perez vorrebbe incassare 45-50 milioni di euro). La vicenda sul futuro di Ceballos sta diventando un intrigo, ma la volontà del giocatore conterà parecchio e la sua destinazione preferita è sempre il Milan.