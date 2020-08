SportMediaset - Mercato Milan, tutto fatto per il ritorno di Bakayoko. Rinnovo Ibra: nel week end la firma dello svedese

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Zlatan Ibrahimovic è atteso nel week end a Milano per la firma sul suo nuovo contratto con il Milan: 6 milioni di parte fissa, 500 mila euro di bonus facilmente raggiungibili e altri 500 mila euro in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

BAKAYOKO - Ma c'è un altro affare molto caldo e vicino alla conclusione: è infatti tutto fatto per il ritorno di Tiemoué Bakayoko al Milan dopo che è arrivato l'ok del Chelsea al prestito con diritto di riscatto.

BRAHIM DIAZ - In via Aldo Rossi, si lavora poi anche al possibile arrivo in rossonero in prestito con diritto d riscatto di Brahim Diaz, a cui spetta l'ultima decisione: il giovane talento spagnolo vuole infatti prima capire se Zidane ha intenzione o meno di puntare su di lui in vista della prossima stagione.