Sportmediaset - Piatek nome caldo come sostituto di Higuain: il polacco preferisce i rossoneri a Inter e Napoli

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, nella testa di Gonzalo Higuain c'è il Chelsea e la voglia di cambiare aria. L'ha ribadito alla dirigenza rossonera dopo le vacanze trascorse in Argentina. Gattuso lo sa, tanto che le ultime dichiarazioni hanno mostrato un po' di rassegnazione nel tecnico rossonero che però, confida che un trofeo importante - magari con gol del Pipita - possa far fare retromarcia all'argentino. E' probabile che ci sarà un contatto a Gedda tra i dirigenti del Milan e il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, per parlare della situazione di Higuain. Sono ore frenetiche, che coinvolgono anche il Chelsea, che pare abbia aperto per un eventuale prestito oneroso di 18 mesi con un riscatto obbligatorio legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi da parte dei Blues. Morata al Milan piace, ma bisogna battere il forte pressing dell'Atletico Madrid. Piatek, invece, è il nome caldo, ma Preziosi sogna un'asta da 60 milioni e punta a rimandare la cessione in estate. Inter e Napoli lo seguono, ma il Milan è l'unica tra le grandi che gli offre una maglia da titolare e un ruolo da sicuro protagonista.