Squadra che vince non si cambia, anzi... si migliora

Lo scudetto vinto meritatamente, nonostante le molte difficoltà tra infortuni, positività al Covid, squalifiche e soprattutto errori arbitrali grossolani, ha messo in mostra quanto il gruppo creato da Mister Pioli sia coeso. Con il tecnico emiliano, i rossoneri - e l'ausilio dell'esperienza e della mentalità di Ibrahimovic - in pochissimo tempo hanno avuto un miglioramento esponenziale, sia tecnicamente, sia mentalmente. Concetto da non sottovalutare per una squadra creata con il giusto mix di giovani (forti!) e giocatori d'esperienza.



Il gruppo migliora.

Ora non bisogna aver paura di continuare a vincere: l'obiettivo, adesso, è avere fame di vittoria. Questa squadra ha dimostrato di essere la più forte del campionato e con uno scudetto alle spalle non può fare altro che migliorare. E come migliora un gruppo? Con la continuità. Maldini e Massara hanno centrato bene il punto, portando avanti i riscatti di Junior Messias e Alessandro Florenzi, rispettivamente da Crotone e Roma. Il lavoro dei due dirigenti, però, non finisce con i riscatti dei due rossoneri.



Il gruppo si migliora.

Sarà importante il mercato. Con i rinnovi di Maldini e Massara, confermati proprio dal nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale, il Milan segue la via della costanza. I due dirigenti hanno già pianificato il futuro del club rossonero, portandosi avanti con gli acquisti di Origi (nei prossimi giorni in Italia) e quello di Renato Sanches, in via di definizione. Piacciono molti altri nomi, come quello di Botman per la difesa, De Ketelaere e Noa Lang per la trequarti. L'obiettivo è chiaro: migliorare la squadra, soprattutto nei ruoli dove c'è carenza di qualità.