Suso inventa, Higuain trasforma: mente e braccio, l’asse funziona e fa ben sperare in vista del derby

Spesso e volentieri basta una giocata per risolvere un derby. Un guizzo, uno spunto, un colpo da campione. Il Milan, in tal senso, è messo bene. Un assist-man e un cecchino, i rossoneri possono contare sull’imprevedibilità dell’asse Suso-Higuain. Mente e braccio, genio e praticità: i due di intendono a meraviglia. Soprattutto, si completano.

UOMO-GOL - Nelle ultime partite, il Milan ha cominciato a segnare con una certa regolarità, grazie anche (e soprattutto) alla verve del Pipita, autentico trascinatore di una squadra giovane e ancora inesperta. Il fuoriclasse argentino - 6 gol in 7 partite tra campionato ed Europa League - non aveva mai iniziato così bene una stagione da quando è in Italia. Neanche nell’annata d’oro a Napoli (2015-16), chiusa con 38 reti complessive, 36 delle quali in Serie A (record assoluto). Gonzalo è in grande forma e non vede l’ora di affrontare l’Inter.

DECISIVO - Con al fianco il sempre presente Suso, ovvero colui che accende (e talvolta spagne, come evidenzia Tuttosport) il gioco rossonero. Se da una parte l’argentino è l’uomo dei gol pesanti, dall’altra lo spagnolo è lo specialista degli assist al bacio. L’esterno milanista ne ha già realizzati 6 in campionato: basta vedere il numero di reti del Milan (15) per capire l’incidenza di Jesus nell’economia della squadra.