Tanti rumors, ma testa solo al campo: Milan, battere il Como per continuare a puntare all'Europa

Da settimane, intorno al Milan girano tantissime voci di vario genere: alcune sul nuovo direttore sportivo, altre sul futuro allenatore, altre sul destino di alcuni giocatori della rosa e altre ancora su rinnovi di contratto più o meno vicini. Insomma, le distrazioni sono tante, ma la stagione rossonera non è ancora finita, anzi c'è ancora una Coppa Italia da provare a vincere e un posto in Europa da provare a conquistare. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

FUTURO CONCEICAO - In merito a questo tema, Sergio Conceiçao, intervenuto ieri in conferenza stampa a Milanello alla vigilia della sfida casalinga contro il Como, ha dichiarato: "Dite che i rumors sul prossimo anno hanno dominato l’ultima settimana, ma state scherzando? Ascolto queste voci da un mese e mezzo, praticamente sono cominciate nella settimana seguente al successo in Supercoppa. Non posso controllare ciò che dicono gli altri. Certe volte sembra che si manchi di rispetto a chi lavora, ma sono nel calcio da tanti anni e ci sono abituato". Da tempo si parla, in particolare, del futuro della panchina del Diavolo dove non ci sarà il portoghese. E tra i tanti nomi che vengono accostati al Milan c'è anche quello di Cesc Fabregas, allenatore del Como. Conceiçao però non vuole assolutamente ridurre la gara di oggi a San Siro solo come un confronto tra lui e lo spagnolo: "Se fosse questa la motivazione a spingermi a battere il Como sarei malato e dovrei andare in ospedale. Non è Conceicao contro Fabregas".

RISCATTI E RINNOVI - Ma le voci che circolano non sono solo sul portoghese. Ci sono per esempio dei giocatori come Joao Felix che si giocano il futuro in questo finale di campionato: il trequartista spagnolo è in prestito secco da Chelsea e punta alla riconferma, che però al momento appare molto complicata. Ci sono poi alcuni rinnovi che il Milan punta a chiudere in fretta, come per esempio quello di Christian Pulisic e quello di Mike Maignan, il cui accordo per il rinnovo del contratto fino al 2028 è stato raggiunto verbalmente ma non formalizzato con le firme. Tutte queste questioni sono però al momento in stand-by perchè prima serve la nomina del nuovo direttore sportivo e durante la sosta per le nazionali l'ad Giorgio Furlani avrà nuovi colloqui con i potenziali candidati (in corsa Fabio Paratici, Tony D’Amico e Igli Tare, salvo novità).