Tesoro Milan, oggi la rosa vale quasi 500 milioni: da Leao a Tomori, Theo e Tonali, quanti gioielli per Pioli

Il Milan cresce, matura, migliora. Molti talenti sono sbocciati negli ultimi anni in maglia rossonera, talenti che oggi rappresentano i pilastri della squadra di Pioli. L’edizione odierna del Corriere della Sera pone l’accento sulla crescita - dal punto di vista economico - del gruppo milanista, partendo dal gioiello più luminoso dell’attuale rosa: Rafael Leao.

Tesoro Leao: Milan pronto a blindarlo

A 22 anni - scrive il quotidiano - il portoghese uno dei migliori giovani del calcio europeo. La sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ma potrebbe crescere ancora e toccare quota 70 se Rafael cominciasse a segnare con maggiore continuità. Insomma, Maldini ha per le mani un tesoro e stavolta non intende correre rischi: il rinnovo del contratto è pronto (nuova scadenza giugno 2026 con ingaggio triplicato) e verrà ufficializzato nelle prossime settimane.

Da Pioli ai dirigenti: ottimo lavoro!

Ma Leao non è certo l’unico calciatore rossonero ad aver raddoppiato (se non di più) il valore del cartellino. Da Theo Hernandez a Tomori e Tonali, oggi valgono tutti attorno ai 50 milioni. Nel complesso, il nuovo Milan, secondo una stima fatta del sito specializzato Transfermarkt, vale quasi 500 milioni. Merito di Pioli, certo, ma anche del lavoro svolto dalla dirigenza, che ha messo in pratica le indicazioni della proprietà puntando sulla linea verde. Anche i prossimi colpi (Botman e Sanches) andranno in questa direzione.