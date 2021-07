Theo, non c’è due senza tre: la terza stagione dovrà essere quella della conferma

Tra i punti fermi indiscutibili della rosa di Stefano Pioli non si può non citare il nome di Theo Hernandez. Il fortissimo laterale francese, affermatosi come uno dei terzini più dominanti del calcio europeo, è una delle colonne portanti della struttura rossonera ed è un calciatore assolutamente insostituibile nelle idee di gioco dell’allenatore emiliano. Incontenibile dal punto di vista offensivo, decisamente migliorato nelle qualità difensive Theo Hernandez si affaccia alla sua terza stagione rossonera con la consapevolezza che i suoi margini di miglioramento sono ancora ampi. Per un Milan desideroso di tornare ai vertici del calcio italiano e continentale, la crescita e la conferma del 19 rossonero è fondamentale non solo per dare continuità alla passata stagione ma soprattutto per dimostrare che le potenzialità di questo gruppo sono ancora ampie.

I SUOI NUMERI - Se a qualunque tifoso rossonero, due anni fa all’arrivo del francese, fosse stato chiesto quali fossero le attese su Theo Hernandez, in pochi avrebbero preventivato le prestazioni dominanti del 19 rossonero. Il benestare di Maldini a questo acquisto, senza dubbio, lasciava ben sperare ma le prestazioni di Theo hanno superato le aspettative di tutti. Nelle prime due stagioni in rossonero non solo ha dimostrato inarrestabili cavalcate palla al piede e spettacolari chiusure in velocità ma ha soprattutto dato prova di essere un attaccante aggiunto: in 81 presenze, infatti, Theo ha segnato 15 gol e ha servito 13 assist. Numeri incredibili, sensazionali e che si avvicinano alle statistiche dei migliori laterali rossoneri

IL PALCOSCENICO EUROPEO - Nel ritorno in Champions League del Milan di Pioli, Theo è stato uno degli assoluti protagonisti. Il laterale francese, dopo essersela guadagnata sul campo, è pronto a giocare da protagonista una competizione che ha già disputato e vinto con il Real Madrid. Ora, con la casacca rossonera sulle spalle, Theo Hernandez è pronto a cavalcare anche le fasce dei migliori campi europei e dimostrare al palcoscenico continentale che può essere meritatamente considerato uno dei migliori terzini delle grandi competizioni. Se la prima stagione è stata quella della scoperta e la seconda quella della consacrazione, la terza annata in rossonero per il francese dovrà essere quella della conferma sia in termini di importanza che di potenzialità tecniche.