Tijjani Reijnders, tutto tecnica e polmoni: il Milan del dopo Tonali inizia da lui

Il centrocampo del Milan è stato rivoluzionato e continuerà a cambiare. Dopo il grave infortunio di Bennacer, che sarà disponibile e in buono stato di forma verso fine autunno, il doloroso addio di Sandro Tonali. Il Milan inizierà la propria stagione con una mediana inedita. La società sta lavorando per dare quanto prima possibile a Stefano Pioli i giocatori con i quali costruire l’ossatura del Milan che verrà sin da inizio raduno e uno dei nomi sui quali c’è un fortissimo interesse da parte della dirigenza rossonera è quello di Tijjani Reijnders, che a sua volta gradirebbe il Milan al punto tale da rifiutare ogni altra proposta, come quella del Barcellona.

CHI È TIJJANI REIJNDERS

Tijjani Reijnders nasce a Zwolle il 19 luglio 1998, cresce calcisticamente e debutta nel club della città, ma poi passa subito all’AZ Alkmaar. Gioca come centrale di centrocampo o come mediano, ma all’occorrenza ha saputo impiegare anche le posizioni su entrambe le fasce, sia a centrocampo che in attacco, e ha saputo rendersi utile anche come trequartista. Dinamico e propositivo, è utile in tutte le fasi di gioco. Il suo ruolo, però, è quello di un centrocampista. Forte fisicamente, ma dotato anche di una tecnica di base importante, Reijnders è 185 cm di cuore, tecnica e polmoni al servizio della squadra. L’ambientamento a Milano, nel Milan e nel calcio italiano è un fattore che porta con sé altre variabili da dover considerare, ma per quanto riguarda il giocatore in questione sarebbe un innesto importante, soprattutto alla luce della partenza di Tonali. Reijnders che corrisponde al profilo tecnico e fisico di Sandro Tonali e che proverà ad offrire a Stefano Pioli le stesse garanzie che gli offriva l’ex numero 8 ora in forza al Newcastle.

NUMERI E PREZZO

Reijnders arriva da una stagione nella quale ha totalizzato 54 presenze, realizzando 7 gol e mettendo a referto 12 assist. Di questi numeri, 34 presenze in Eredivisie, condite da 3 gol e 8 ultimi passaggi vincenti. Il centrocampista olandese avrebbe detto sì al Milan per un quinquennale da 1,7 milioni a stagione. Devono ancora trovarsi Milan e AZ per quel che riguarda il cartellino, con le richieste olandesi salite a 25 milioni. C’è fiducia però che entro il weekend si possa trovare un punto d’incontro per far sì che Reijnders sia presente già al primo giorno di raduno della squadra.

di Luca Vendrame